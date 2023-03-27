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عصير الليمون.. غسول الفم الطبيعي للتخلص من رائحة الفم الكريهة

27 آذار / مارس 2023 09:17

عصير الليمون.. غسول الفم الطبيعي للتخلص من رائحة الفم الكريهة
عصير الليمون.. غسول الفم الطبيعي للتخلص من رائحة الفم الكريهة

الليمون من عائلة الفواكه الحمضية، إنه حامض ومعروف بكونه مصدرًا شائعًا لفيتامين سي الضروري لجسمنا، ومع ارتفاع درجات الحرارة من المفيد جدًا تناول عصير الليمون لإعداد مشروب منعش للحفاظ على رطوبتك، كما أنه فعال للتخلص من رائحة الفم الكريهة، في هذا التقرير نتعرف على كيفية استخدام عصير الليمون لمحاربة رائحة الفم الكريهة، بحسب موقع "Health".
إن عصير الليمون الحامض هو أيضًا منظف جيد للأسنان ومحسن للهضم، إنه فعال في تقليل العطش والغثيان وعسر الهضم.

عصير الليمون لرائحة الفم الكريهة

يعتبر عصير الليمون مصدرًا لفيتامين سي وغني بمضادات الأكسدة، فهو يساعد في الحفاظ على الأنسجة الضامة في لثتك صحية وقوية، وهذا بدوره يحافظ على الأسنان في مكانها. 
يساعد على منع التهاب اللثة ومشاكل اللثة المتقدمة وهذا بدوره يمنع رائحة الفم الكريهة لكن عصير الليمون ليس بديلاً عن التنظيف الاحترافي الذي ينصح به طبيب الأسنان لعلاج رائحة الفم الكريهة يجب أن يكون تنظيف اللسان بالفرشاة والخيط وتنظيفه جزءًا من نظام نظافة الفم.

كيف تستخدم عصير الليمون لمحاربة رائحة الفم الكريهة؟

يمكنك عصر الليمون وإضافة العصير إلى كوب من الماء الفاتر ثم استخدامه كغسول للفم لكن يمكن أن يتسبب الاستخدام المفرط لعصير الليمون في تآكل الأسنان بسبب محتواه العالي من حامض الستريك.
 يمكنك استخدام عصير 2 إلى 3 ليمون على مدار اليوم وليس أكثر من ذلك لكن يجب تجنب عصير الليمون من قبل أولئك الذين لديهم أسنان حساسة بسبب التآكل.
لتعزيز نكهة ماء الليمون ، جرب إضافة شرائح الخيار أو القليل من النعناع الطازج أو الزنجبيل ستشعر بالانتعاش والرائحة الطيبة.

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