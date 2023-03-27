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"الفدائي" يفوز على المنتخب البحريني في مباراة ودية

27 آذار / مارس 2023 09:30

"الفدائي" يفوز على المنتخب البحريني في مباراة ودية

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم، فوزا مهما على المنتخب البحريني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء السبت، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة.

وافتتح ميلاد تيرمانيني التسجيل لمنتخبنا في الدقيقة 51، وأضاف إسلام البطران الهدف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يقلص سيد ضياء سيد سعيد النتيجة للبحرين في الدقيقة 80.

وتألق في المباراة حارس "الفدائي" رامي حمادة، الذي تصدى لضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 40 للمنتخب البحرين ونفذها مهدي عبد الجبار، كما تصدى لعدد من الفرص البحرينية على مدار شوطي المباراة.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات "الفدائي" للاستحقاقات القادمة، من ضمنها تصفيات كأس العالم، في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، ونهائيات كأس آسيا في كانون الثاني/ يناير 2024 في قطر.

وكان منتخبنا الوطني قد أجرى معسكرا تدريبيا في العاصمة الأردنية عمان، قبل سفره إلى البحرين.

المصدر: صحيف القدس

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