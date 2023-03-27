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شركة تخطط لإطلاق أول صاروخ خاص قابل لإعادة الاستخدام من أوروبا

27 آذار / مارس 2023 09:40

شركة تخطط لإطلاق أول صاروخ خاص قابل لإعادة الاستخدام من أوروبا
شركة تخطط لإطلاق أول صاروخ خاص قابل لإعادة الاستخدام من أوروبا

مع تكثيف أوروبا لجهودها في إطلاق صواريخ تجارية في الفضاء، تريد شركة PLD Space الناشئة في Elche وضع إسبانيا على الخريطة، تخطط الشركة لإطلاق أول صاروخ خاص قابل لإعادة الاستخدام من أوروبا الغربية.نقلا عن موقع  thenextweb.

وسمي الصاروخ على اسم سلالة شهيرة من الثيران في تقاليد مصارعة الثيران في إسبانيا، تم تعيين صاروخ Miura 1 لرحلته الأولى في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من عدم تحديد تاريخ الإطلاق،تم الكشف عن Miura 1 في 11 مارس، ووصفه رئيس الوزراء الإسباني بأنه تطور مهم سيضع البلاد "في طليعة هذه الصناعة الناشئة والفعالة"،تهدف PLD Space إلى إطلاق الصاروخ في موقع محدد في Hueva في جنوب إسبانيا، وتجري بالفعل اختبارات ما قبل الطيران،ما يسمى ميورا 1 سيمكن أيضًا من إجراء أبحاث حول الجاذبية الصغرى

ميورا 1 هي قاذفة صغيرة تحت المدارية، تم تطويرها بشكل خاص في أوروبا، وتم تصميمها مع وضع مهمة مزدوجة في الاعتبار: توصيل الحمولات التجارية إلى الفضاء والعودة، وتمكين البحث والتطوير التكنولوجي في ظروف الجاذبية الصغرى،وتتميز قاذفة ميرولا بأربع مقصورات حمولة ولديها سعة شحن تصل إلى 100 كجم، مدة الرحلة القياسية لميورا 1 هي 12 دقيقة ، ويمكن أن تسافر حتى ارتفاع 150 كم - ذروة رحلة الطيران دون المدارية.

يمكن لـ Miura 1 قضاء ثلاث إلى أربع دقائق في الجاذبية الصغرى، وتحتاج إلى أربع ساعات لاستعادة الحمولة بعد الرحلة، وفقًا للشركة الناشئة، ستقوم بأربع مهام سنويًا،سيكون الإطلاق المتوقع خطوة مهمة أخرى في تعزيز مكانة إسبانيا الدولية في الفضاء. في (نوفمبر) الماضي، جندت وكالة الفضاء الأوروبية أول رائد فضاء إسبانيين منذ 30 عامًا، بينما في مارس، وأطلقت الدولة وكالة الفضاء الحكومية الخاصة بها بميزانية أولية تزيد عن 700 مليون لهذا العام.

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