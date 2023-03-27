الحية: جاهزون لتكرار نموذج "سيف القدس" في أي لحظة تُوجب ذلك

غزة - وكالة الرأي :

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية أن المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام قادرة على ردع الاحتلال، ونموذج سيف القدس جاهزون لتكراره في أي لحظة يتوجب الأمر ذلك، مشدداً على أن معركة سيف القدس أوجدت معادلات سياسية وميدانية كبيرة.

وأوضح الحية خلال برنامج المقابلة عبر قناة الجزيرة أمس الأحد أن المقاومة التي ترعاها حركة حماس مع كل الفصائل الفلسطينية باتت درع الوطن، مبيناً أن المقاومة خلقت معادلات مع الاحتلال يحسب لها حسابات كثيرة.

وأشار إلى أن كل معركة خاضتها المقاومة مع الاحتلال لها ظروفها الخاصة، ومعركة سيف القدس كانت الأكثر ضراوة مع الاحتلال، منوهاً إلى أن الاحتلال تفاجأ في معركة سيف القدس بأن صواريخ المقاومة وكتائب القسام تصل إلى كل فلسطين.

وأضاف "نقترب من حسم الصراع مع الاحتلال وبوادر ضعفه تظهر يوما بعد يوم، من خلال بينيته الداخلية وحاضنته الشعبية، وقناعات شعبنا والأمة"، مبيناً أننا مقتنعون بخيار المقاومة وندفع بكل أتونها وفي أمتنا من يدعمنا، في ظل وجود الحاضنة الدولية الظالمة للاحتلال.

ونوه الحية إلى أن حماس في كل مراحلها حافظت على كينونتها في المقاومة ومنظومتها الأمنية ومنظومتها التنظيمية والدعوية ولم تتأثر في الجانب الحكومي.

وأشار إلى أن كوادر حركة حماس في الخارج هم ضيوف في كل المجتمعات التي تعيش فيها وتسعى للمحافظة على القضية الفلسطينية والتواصل مع العالم والأمة لكسب التأييد والدعم وتصليب الشعب الفلسطيني في الداخل.