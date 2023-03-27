كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء.
ودعت المسافرين الواردة أسمائهم في الكشف للتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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27 آذار / مارس 2023 10:17
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