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أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة فوج المعتمرين الثاني عشر

27 آذار / مارس 2023 11:27

أطقم
أطقم

رفح - وكالة الرأي:

بدأت مغادرة فوج من معتمري قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني منذ سـاعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الثاني عشر البالغ عدده 620 معتمراً خلال اليوم الإثنين، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم.

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