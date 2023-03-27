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اتساع رقعة الإضرابات ضد التعديلات القضائية في "إسرائيل"

27 آذار / مارس 2023 11:29

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة حكومة الاحتلال لإضعاف جهاز القضاء، صباح اليوم الإثنين، عن أنه سيتم شل الكيان إلى حين إيقاف تشريعات الخطة، ودعوا إلى مظاهرة خارج مبنى الكنيست.

 ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة أعقبت إعلان نتنياهو إقالة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، وأغلق خلالها متظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية وجرت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي فرقتهم بالقوة.

وجاء في بيان لقادة الاحتجاجات أنه "لن نكون مستعدين لأي تسوية تستهدف استقلالية المحكمة العليا وتفوق القضاء. ونطالب بإبقاء الوزير غالانت كوزير للأمن من أجل منع تفكيك الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة".

وفي هذه الأثناء، أعلنت نقابة الأطباء في "إسرائيل" اليوم، الإثنين، عن إضراب كامل في جهاز الصحة إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإجراء حوار مع معارضيها.

ويأتي ذلك بعد تهديد رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، بإعلان إضراب شامل في المرافق الاقتصادية في حال لم يعلن عن وقف التشريعات القضائية اليوم. والقى بار دافيد خطابه اليوم وهو محاط برؤساء المرافق الاقتصادية، أي المشغلين.

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