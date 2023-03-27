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"هيئة الأسرى": استقرار طفيف على حالة الأسير يعقوب قادري

27 آذار / مارس 2023 01:19

الأٍسير يعقوب قادري
الأٍسير يعقوب قادري

رام الله - وكالة الرأي :

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، إن استقراراً طفيفا طرأ على حالة الأسير يعقوب قادري القابع بمعتقل "ريمونيم".

ونقلت الهيئة عن محاميها فواز شلودي، أن الأوجاع خفت بكل كبير على الأسير، ولكنه ما زال يعاني من إرهاق ولا يستطيع المشي إلا لمدة قصيرة.

 وأضافت الهيئة، أن قادري مر بظروف صعبة منذ أكثر من شهر، نتيجة جرثومة البلهارسيا التي أصابته بالجهة اليسرى من الظهر والصدر، ما أدى إلى خروج دمامل كبيرة شديدة الألم، وتعتبر جرثومة البلهارسيا مرضا نادرا ما يصيب بلادنا، إلا بالدول الإفريقية.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت قادري بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2003، وحُكم عليه بالسجن مدة مؤبدين و35 عاماً، كما حُكم في أيار/ مايو 2022 بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية على خلفية عملية انتزاعه لحريته لجانب خمسة من رفاقه الأسرى.

 

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