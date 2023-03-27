لجنـة الأسـرى تنظّم وقفة دعم وإسناد للأسير وليد دقة بغزة

غزة - وكالة الرأي :

نظّمت لجنـة الأسـرى للقـوى الوطنية والإسلاميّة والمؤسّسات العاملـة في شؤون الأسرى، اليوم الاثنين، وقـفـة دعـم واسنـاد للأسير المريض بالسرطان وليد دقة، وذلك أمام مقر اللجنـة الـدولـيـة للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عوض السلطان، إنّ قلاع الأسر ما زالت تعيش حالة مواجهة مُستمرة ضد السجان وإجراءاته العنصرية والفاشية، فما أن تنتهي معركة يخضع بها السجان الصهيوني لإرادة الأسرى، حتى تبدأ معركة جديدة".

وذكر أن عنوان الأسرى المرضى هو ما يتصدّر عنوان النضال داخل وخارج المعتقلات الصهيونية، وهو صاعق تفجير جديد للأوضاع داخل السجون، في ظل مواصلة الاحتلال الصهيوني انتهاج سياسة الإهمال الطبي بحق المئات من الأسرى المرضى.

وأكَّد أنّ تدهور الوضع الصحي للأسير المناضل القائد المفكر وليد دقة ابن باقة الغربية في الداخل المحتل، وأبرز رموز الحركة الأسيرة، يبقى هو الحدث الأبرز والمؤلم، والذي يكثف ويُعبّر عن سياسة الاهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال.

وأشار إلى وجود بعض الحالات المرضية التي بحاجة إلى متابعة صحية عاجلة وتتعرض إما لسياسة اهمال طبي ممنهجة.

وحمّل السلطان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير المناضل وليد دقة.

ودعا منظمة الصليب الأحمر الدولي لضرورة إرسال وفد طبي عاجل للاطلاع على حالة الأسير القائد وليد دقة وكافة الأسرى المرضى، الذين ترتفع أعدادهم يوميًا بفعل سياسة الاهمال الطبي، وأيضًا إلى إرسال لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق جرائم وممارسات الاحتلال بحق الأسرى خاصة المرضى منهم".

ودعا إلى توسيع الحراك الجماهيري ليكون في مستوى التحديات التي يخوضها الأسرى، وبمستوى معاناة الأسرى المرضى.

ولفت السلطان إلى أنّ "تقاعس المنظمات والمؤسسات الدولية خاصة منظمة الصليب الأحمر في المتابعة المستمرة لأوضاع الأسرى خاصة المرضى، ساهم في تفاقم معاناتهم، وتوسع رقعة الاعتداءات الصهيونية بالتنكيل والقمع على الأسرى.

كما دعا وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية إلى متابعة الأوضاع المتفجرة داخل السجون من جوانبها الإعلامية والقانونية، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى المرضى.

وعبر عن التضامن والإسناد "مع الأسير القائد خضر عدنان في معركة الأمعاء الخاوية، وأنه على ثقة بأنه سينتصر في هذه المعركة كما انتصر سابقاً".

وأوضح السلطان، أنّ لجنة الأسرى للقوى تعكف على إعداد برنامج موحد في الداخل والخارج وبشكل متزامن لإحياء مناسبة يوم الأسير الفلسطيني، للتأكيد على أن قضية الأسرى محط إجماع وطني وشعبي، وهي قضية ملهمة ومحفزة لمقاومة شعبنا، ويلتف حولها الأحرار في العالم، ومن أجل تسليط الضوء على معاناة الأسرى، وإعطاء المزيد من الزخم والاهتمام لقضية الاسرى، مما يتطلب من جماهير شعبنا وأبناء أمتنا العربية وأحرار العالم المشاركة الواسعة في هذا البرنامج، والباب مفتوح لأي مبادرات تساهم في دعم وإسناد الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم".

وأكًّد السلطان على "ضرورة تسخير كل امكاناتنا وطاقاتنا لإسناد الحركة الأسيرة، وخاصة الأسرى المرضى، وفي مقدمتهم الأسير المناضل المفكّر وليد دقة والعديد من الأسرى الذين يعانون من أوضاع صحية متدهورة، واعتبار أي تهديد لحياة هؤلاء الأسرى برميل بارود سيفجر الأوضاع بأكملها.