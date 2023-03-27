إطلاق حملة "رحمة وتكافل" لدعم مرضى السرطان بغزة

غزة - وكالة الرأي:

أطلق مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، اليوم الإثنين، حملة "رحمة وتكافل" لدعم مرضى السرطان في قطاع غزة.

قال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، إن الحملة تهدف لدعم مرضى السرطان في قطاع غزة خاصةً في مركز غزة للسرطان في مستشفى الصداقة الذي يخدم خدماته لمجمل المصابين بهذا المرض.

وأضاف أبو الريش خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن الخدمات الصحية تعاني الأمريّن في ظل الحصار وشح الموارد، موضحا أن شريحة مرضى السرطان هم الأكثر تأثرا بالحصار.

وبيّن أن الحملة تأتي كفرصة لمن يريد أن يكون له مساهمة خير من أجل دعم مرضى السرطان.

بدوره، ذكر رئيس الحملة منير البرش، أن الحملة تهدف إلى تفعيل المجتمع، وتكاتف جهود جميع المخلصين من أجل العمل على توفير الدواء لمرضى السرطان في غزة.

وأشار البرش لوكالة "الرأي" إلى أن مرضى السرطان في غزة البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف مريض يتعرضون لمعاناة شديدة بسبب عدم توفر الدواء.