وكالة الرأي الفلسطينية "المراقب العام" يستقبل شكاوى المواطنين بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل وفدًا من طلاب مدرسة بيت دجن العليا للبنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يعتقل مواطنا أثناء مروره بحاجز بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتبليط شارع " الديب " في حي الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية 6 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر وكالة الرأي الفلسطينية أبو زهري: إفراغ الاحتلال للأقصى محاولة فاشلة لتمرير مخططاته وكالة الرأي الفلسطينية باكستان: اقتحام الأقصى إهانة لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الأوقاف توزّع مساعدات نقدية بقيمة 67,500 شيكل على الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزّع طرودًا غذائية وقسائم شرائية بقيمة 26,400 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية بحر يهاتف النائب المقدسي محمد أبو طير مهنئاً بالإفراج عنه
أخبار » الأخبار الفلسطينية

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

27 آذار / مارس 2023 02:25

رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين
رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ مطبعي في صفحة رقم 156 في الآية رقم 48 من سورة الأعراف، حيث كُتبت كلمة بعرفونهم بدلا من يعرفونهم، حيث استُبدل حرف الياء بالباء.

وأوضح الشيخ حسين في بيان له، اليوم الإثنين، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة منصور بغزة،  بتصريح رقم (152) الصادر في 22/11/2016م عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات".

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل وفد رفيع من الصحة العالمية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟