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باكستان: اقتحام الأقصى إهانة لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم

27 آذار / مارس 2023 03:32

ارشيف
ارشيف

وكالات-الرأي:

أدانت باكستان بشدة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، وطرد المصلين، وانتهاك حرمة المسجد الذي يعد من أقدس الأماكن لدى المسلمين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، "إن هذه الاعتداءات المروعة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة".

وأضافت، "إن هذه الأعمال لا تشكل فقط انتهاكا خطيرا للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد للشعب الفلسطيني، ولكنها أيضًا إهانة للمشاعر الدينية لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم".

وأشارت إلى أن الاستخدام العشوائي للقوة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل يتحدى جميع الأعراف والقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان، منوهة إلى أن هذه الاعتداءات تدلل على تراجع إسرائيل عن تعهدها الأخير باحترام قدسية شهر رمضان.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التجاوزات الإسرائيلية التي تضاعفت بشكل خاص منذ بداية هذا العام.

وختمت بيانها قائلة: "نؤكد من جديد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ونجدد دعوتنا إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة الحدود، بحدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

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