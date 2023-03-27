6 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر

الضفة المحتلة- وكالة الرأي :

أصيب 6 مواطنين بينهم طفل بالرصاص، اليوم الاثنين، واعتقل مواطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال، مخيم عقبة جبر جنوب أريحا المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزل المواطن وائل عوضات المقيطي قبل اعتقاله، وهو والد الشهيدين رأفت وإبراهيم عوضات.

وأعلن مستشفى أريحا الحكومي، أن 4 مواطنين بينهم طفل أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، معظمهم في المناطق السفلية.

وذكرت المصادر أيضًا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة طفل وشاب بالرصاص الحي.

ويشار إلى أنه سبق اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، دخول قوات خاصة "مستعربون" للمخيم.