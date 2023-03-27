"المراقب العام" يستقبل شكاوى المواطنين بخانيونس

خان يونس - وكالة الرأي:

استقبل المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، صباح الإثنين، شكاوى المواطنين وقضاياهم المتعلقة بعمل الوزارة وأجهزتها ومنتسبيها، في مقر مكتب المراقب العام بخانيونس.

يأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات يخصصها مكتب المراقب العام؛ لاستقبال المواطنين والاستماع لشكواهم بشكل مباشر؛ وذلك من أجل إنصافهم ورد حقوقهم.

وكان بمرافقة اللواء بنات، كل من العميد وليد سالم مدير إدارة شؤون المحافظات والعقيد محمد المعصباوي مدير وحدة الشكاوى المركزية في مكتب المراقب العام، والعقيد نضال كلاب مدير مكتب المراقب العام في خانيونس.

وأكد اللواء بنات أنه سيتابع جميع القضايا والشكاوى الواردة، والعمل على معالجتها عبر قنواته الرسمية، وتشكيل لجان مختصة إن تطلب الأمر ذلك.

ودعا مراقب عام الداخلية كل من لديه شكوى أو تظلم ضد أجهزة أو أفراد الوزارة، التوجه مباشرة إلى مكتب المراقب العام كل حسب محافظته.

من جانبهم، ثمَّن المواطنون جهود مكتب المراقب العام في تعزيز التواصل معهم والاستماع لملاحظاتهم، ومتابعة استفساراتهم وشكواهم وحلّها.

يشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي بهدف تمكين المواطنين من التواصل المباشر مع مُراقب عام وزارة الداخلية لتلقي قضاياهم وشكواهم، حول عمل الوزارة وأجهزتها.