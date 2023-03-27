مستشفى الوفاء يستقبل وفد رفيع من الصحة العالمية

غزة-الرأي:

زار وفد رفيع من مكتب منظمة الصحة العالمية، مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي بغزة.

وضم الوفد الزائر مدير مكتب الصحة العالمية بغزة، د. عبد الناصر صبح, و د. عبير ابو سيف "rehabilitation task force coordinator".

وكان في استقبال الوفد، رئيس مجلس الإدارة، د. جمال خصوان، ونائب رئيس المجلس، م. أحمد ابوراس، ومدير جمعية الوفاء، د. فؤاد نجم، والمدير الطبي للمشفى، د. حسن خلف.

ورحب د. خصوان بالوفد الزائر، مثنيًا على العلاقة الوثيقة التي تربط مستشفى الوفاء بمنظمة الصحة العالمية ومكتبها بغزة.

واستعرض د. خصوان، تجهيزات مستشفى الوفاء لعقد المؤتمر الطبي الرابع للوفاء والخاص بالتأهيل الطبي.

واثنى د. صبح على مستشفى الوفاء وتاريخها الطبي العريق في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا لضرورة أن تبقى الوفاء في تطور مستمر لخدمة المرضى بقطاع غزة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتخلل الزيارة جولة على جميع أقسام المبنى، وتم استعراض خطط المستشفى المستقبلية.