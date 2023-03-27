وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر تتفوق على النيجر بهدف فى الشوط الأول بتصفيات أمم أفريقيا وكالة الرأي الفلسطينية الصداقة يُوقف لاعبه حتى إشعار آخر وكالة الرأي الفلسطينية محمد بلح يحدد الفريق الذي سيلعب له في غزة وكالة الرأي الفلسطينية كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعية حول الأمن الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية ألمانيا: نتابع بقلق التطورات في كيان الاحتلال الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية "البرغوثي": تضييقات الاحتلال لن توقف الزحف للأقصى والرباط فيه وكالة الرأي الفلسطينية "نتنياهو" يعلن عن تأجيل تمرير "الإصلاحات القضائية" وكالة الرأي الفلسطينية " السراج" يلتقي بمجموعة من طالبات مدرسة الهدى الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتبليط شارع " الديب " في حي الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية "اللجنة المنظمة للبطولة " تعلن عن جائزة أفضل لاعب في كل مباراة
أخبار » الأخبار العبرية

على وقع استمرار التظاهرات

"نتنياهو" يعلن عن تأجيل تمرير "الإصلاحات القضائية"

27 آذار / مارس 2023 08:57

image_processing20230327-2769406-p160oj
image_processing20230327-2769406-p160oj

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن قراره الرسمي بتأجيل تمرير "الإصلاحات القضائية" التي تحاول حكومته منذ أسابيع تمريرها عبر مشروع قانون مرر في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، وكان يتوقع أن يمرر خلال أيام بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي من مقر الكنيست، إنه اتفق مع حلفائه على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تمريرها في الدورة الشتوية للكنيست بعد أسابيع.

وأكد على إصراره وحلفائه على تمرير هذه الإصلاحات، داعيًا لإطلاق حوار واسع من أجل التوصل لاتفاق بشأن هذه التعديلات على منظومة القضاء، متهما بعض الجهات التي لم يسمها بمحاولة تمزيق الشعب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لن يسمح بذلك.

وجرى الخطاب على وقع التظاهرات الحاشدة الرافضة للإصلاحات القضائية، وأكبرها أمام مقر الكنيست الذي يشهد أيضًا مسيرة لليمين المتطرف بمشاركة وزراء بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير.

ولاحقًا، رحب زعيم المعارضة يائير لابيد، وكذلك حليفه السابق بيني غانتس، بدعوة نتنياهو للحوار، داعين في مؤتمرين منفصلين إلى أن يكون ذلك في ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

فيما أعلنت النقابات العمالية المختلفة عن عودة النشاط الاقتصادي والصحي والتعليمي الكامل بعد الإضراب الذي طاله اليوم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعية حول الأمن الرقمي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟