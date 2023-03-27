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ألمانيا: نتابع بقلق التطورات في كيان الاحتلال الإسرائيلي

27 آذار / مارس 2023 09:11

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أعلن ستيفن هيبستريت، متحدث المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، أنّ حكومة بلاده قلقة إزاء التطورات السياسية الراهنة في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هيبستريت بمؤتمر صحفي في برلين: "نحن أصدقاء مقربون من الاحتلال الإسرائيلي، وبالطبع لا نتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى". وتابع القول: "ومع ذلك فإننا نراقب بقلق ما يحدث خلال الأيام والساعات الأخيرة".

وأضاف أنّ "رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتصوغ وجّه نداءً مذهلًا لأعضاء الحكومة، وأعتقد أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وسيؤخذ على محمل الجد". وقال متحدث المستشارية الألمانية إنّ حكومة بلاده تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق قريب جدًّا لحل المسألة.

ومنذ قرابة 12 أسبوعًا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميًّا ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو الفاشية تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحدُّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، طالب رئيس كيان الاحتلال "هرتصوغ"، بوقف خطة الحكومة "للإصلاح القضائي" فورًا.

 

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