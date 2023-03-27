خليك فى الموز لإنقاص وزنك.. اعرف طريقة إضافته للنظام الغذائى

من الشائع أن الموز يؤدي إلى زيادة الوزن، على العكس من ذلك ، يمكن أن يساعدك الموز على إنقاص الوزن، فهو غذاء خارق غني بالعناصر الغذائية الأساسية،كما أنها لذيذة واقتصادية ومتوفرة على مدار العام، يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يمكنك أيضًا استهلاكه بطرق مختلفة، عند محاولة إنقاص الوزن ، هناك العديد من العوامل التي يجب على المرء وضعها في الاعتبار، إن تناول الموز بالطريقة الصحيحة قد يساعد في إنقاص الوزن ويساعدك على تحقيق النتائج المرجوة، وإليك طريقة إضافته إلى نظامك الغذائى، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

كيف يمكن أن يساعد الموز في إنقاص الوزن؟

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للألياف مع كمية ضئيلة من الدهون، يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف على البقاء ممتلئًا لفترة أطول ويساعدك في النهاية على استهلاك سعرات حرارية أقل، محتوى الدهون الأقل في الموز هو عامل آخر يجعله صديقًا لفقدان الوزن.

كن يقظًا

ومع ذلك ، فإن الموز غني بالسعرات الحرارية مما يجعل من الصعب إضافته إلى نظام غذائي لفقدان الوزن، الموز هو وجبة خفيفة صحية قد تساعد في إنقاص الوزن لأنه فاكهة صحية تحتوي على سعرات حرارية أقل وكمية عالية من الألياف القابلة للذوبان ودهون لا تذكر، لكن الموز فقط لا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، مطلوب أيضًا اتباع نظام غذائي متوازن مع تخطيط نظام غذائي ينقص السعرات الحرارية والذي يشمل جميع المجموعات الغذائية الرئيسية .



إذا كنت تتناول الموز لإنقاص الوزن ، فيجب أن تركز على استهلاكك الكلي من السعرات الحرارية، من الحكمة أن تخطط وجباتك وفقًا لذلك حتى لا تضيف سعرات حرارية إضافية إلى نظامك الغذائي وتحرق أيضًا كمية كافية.

استهلك الموز بين الوجبات لتبقى ممتلئًا لفترة أطول، كما أنه سيبقي تلك الرغبة الشديدة في تناول شيء حلو بعيدًا.

كيف تستهلك؟

يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات ومعبأ بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي لها فوائد متعددة. يمكن تناول الموز كوجبة خفيفة قبل التمرين وبعده، كما يعد إفطار رائع بالإضافة إلى خيار وجبة خفيفة في المساء.

