وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أجواء مميزة تزين افتتاح بطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية مركز: (إسرائيل) تمنع إدخال الأجهزة الطبية لعلاج مرضى غزة وكالة الرأي الفلسطينية "لا يبشر بخير".. صدمة لعلماء ناسا بشأن كوكب شبيه بالأرض وكالة الرأي الفلسطينية مصدر جديد للمياه على القمر.. السر في "الحبيبات الزجاجية" وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يأكل رواد الفضاء فى العالم الخارجى؟.. رواد فضاء يحكون تجاربهم وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مجزرة نابلس وكالة الرأي الفلسطينية قراصنة إنترنت يسرقون محتوى رسائل البريد الإلكترونى على الجيميل وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على مقدار المساحة التي يحتاجها الراوتر لتقديم أفضل سرعات للإنترنت وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مجزرة نابلس

28 آذار / مارس 2023 09:29

الشهيد الشاب عمير محمد غالب لولح
الشهيد الشاب عمير محمد غالب لولح

نابلس - وكالة الرأي:

استشهد شاب -فجر اليوم الثلاثاء- متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قبل شهر في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية ارتقاء الشاب عمير محمد غالب لولح متأثراً بإصابته الخطيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في 22 من الشهر الماضي، والتي نفذ خلالها مجزرة استشهد خلالها 11 مواطناً.

وذكرت المصادر أن عمير لولح أصيب بجروح خطرة بعد إصابته برصاص الاحتلال، ونقل إلى مستشفى النجاح في نابلس، وبقي يتلقى العلاج إلى أن أعلن عن استشهاده فجر اليوم.

وفي حينه، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 11 مواطناً وإصابة 102 آخرين، بينهم 6 في حالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال في نابلس.

وبالشهيد الجديد، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 91 شهيدًا بينهم 15 طفلا وسيدة، ومعتقل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعية حول الأمن الرقمي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟