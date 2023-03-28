استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مجزرة نابلس

نابلس - وكالة الرأي:

استشهد شاب -فجر اليوم الثلاثاء- متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قبل شهر في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية ارتقاء الشاب عمير محمد غالب لولح متأثراً بإصابته الخطيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في 22 من الشهر الماضي، والتي نفذ خلالها مجزرة استشهد خلالها 11 مواطناً.

وذكرت المصادر أن عمير لولح أصيب بجروح خطرة بعد إصابته برصاص الاحتلال، ونقل إلى مستشفى النجاح في نابلس، وبقي يتلقى العلاج إلى أن أعلن عن استشهاده فجر اليوم.

وفي حينه، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 11 مواطناً وإصابة 102 آخرين، بينهم 6 في حالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال في نابلس.

وبالشهيد الجديد، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 91 شهيدًا بينهم 15 طفلا وسيدة، ومعتقل.