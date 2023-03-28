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مركز: (إسرائيل) تمنع إدخال الأجهزة الطبية لعلاج مرضى غزة

28 آذار / مارس 2023 09:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

حذر تقرير حقوقي، من التداعيات الخطيرة على مرضى في قطاع غزة نتيجة نقص الأجهزة الطبية والأدوية الأساسية، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية لمنعه إدخال المعددات والأجهزة الطبية.

وتناول المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير له الأوضاع الصحية المتدهورة في قطاع غزة، مسلطاً الضوء على معاناة مرضى القطاع نتيجة ضعف المنظومة الصحية، وعجزها عن توفير الأدوية والأجهزة الطبية للمرافق الصحية الحكومية.

وتطرق التقرير إلى القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المعدات والأجهزة الطبية، ومن أهمها الأجهزة الطبية التشخيصية المستخدمة في تشخيص وعلاج مرضى الأورام، كأجهزة الأشعة التداخلية، وأشعة الألتراساوند، ومحطات الأكسجين. ووفق التقرير تحظر سلطات الاحتلال دخول بعض قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة، ويترتب على ذلك تداعيات خطيرة على حياة آلاف المرضى من سكان قطاع غزة.

واستعرض التقرير إفادات تظهر معاناة مرضى قطاع غزة نتيجة نقص الأجهزة والأدوية الطبية في أقسام الطوارئ والعمليات والعناية الفائقة، جراحة العظام، الرعاية الصحية الأولية، السرطان وأمراض الدم، الصحة النفسية والأعصاب، المناعة والأوبئة والأمراض الوراثية، صحة الأم والطفل، الكلى والغسيل الدموي، العيون، والقسطرة القلبية والقلب المفتوح.

وأكد التقرير على مسؤولية (إسرائيل) بصفتها دولة احتلال بتزويد سكان قطاع غزة بالإمدادات الطبية، والقيام باستيراد الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأرض المحتلة غير كافية.

وقد أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة الضغط على (إسرائيل) من أجل إجبارها على القيام بواجباتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث يقع عليها المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة، وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

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