الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزلي الأسيرين عمار جوابرة، ووائل البدوي، في مخيم العروب شمال الخليل، وفتشت منزليهما بشكل دقيق، فيما اعتقلت إسماعيل الحوامدة من بلدة السموع جنوب الخليل.

وفي جنين، اعتقلت قوات مماثلة أربعة شبان، وهم: علي اياد سمار، ومرهف عبد للحميد حوشية، وباسل فرج خمايسة، ورأفت اياد حوشية، بعد مداهمة بلدة اليامون واقتحام منازل ذويهم والعبث بمحتوياتهما وسط اندلاع مواجهات.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ماجد عند، من سكان مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، عند حاجز طيار نصبته على مدخل المدينة الجنوبي.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط نظام أبو رموز من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اعتدت على الشاب محمد برقان، عند "باب المجلس" بعد خروجه من صلاة الفجر بالمسجد الأقصى.

وفي بيت لحم، اعتقل إياد فؤاد حمامرة وعبد بدر شوشة وصابر عبد الهادي شوشة من بلدة حوسان غرب المدينة.