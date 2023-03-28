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وسط حضور جماهيري كبير

افتتاح بطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم

28 آذار / مارس 2023 11:03

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غزة- وكالة الرأي 
افتتحت منافسات بطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي تقام برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمركز الثقافي الماليزي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، مساء أمس الاثنين.

وتميزت مباريات البطولة بالحضور الجماهيري الكبير والتفاعل مع أحداث المباريات مع تواجد نجوم كرة القدم في الأندية، وفي أجواء رمضانية رائعة تكللت بالنجاح، وتبشر ببطولة متميزة ومشوقة.

وكان من أبرز عوامل النجاح التحضير الجيد وتوفير كافة متطلبات تنظيم البطولة بمتابعة مباشرة من عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وطواقم العمل في المجلس بالتعاون مع اتحاد كرة القدم.

وجاءت نتائج مباريات اليوم على النحو التالي:
في صالة سعد صايل وبحضور مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، ولصالح مجموعة محافظة غزة، جرت المباراة الأولى بين فريقي صفد والمجدل وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1/1)، سجل للمجدل محمد فروانة، وتمكن مصطفى جندية من التعديل لصالح فريق صفد، وكان صاحب لقب أفضل لاعب في المباراة موسى حرارة لاعب فريق صفد.
وفي المباراة الثانية تفوق فريق الكرمل على فريق غزة بهدفين نظيفين أحرزهما اللاعب محمد مريش، وكان نجم المباراة اللاعب ربحي شتيوي لاعب فريق الكرمل.
طاقم التحكيم / محمد الحسني وإبراهيم الشيخ خليل ومحمود الصواف.
في صالة النادي الأهلي الفلسطيني ولصالح مجموعة محافظة الشمال، تفوق فريق قلقيليه على فريق أريحا بنتيجة (2/3) وتم اختيار اللاعب مدحت السيد أفضل لاعب في المباراة.
المباراه الثانية نجح فريق الخضيرة في الفوز على فريق رام الله بنتيجة (1/2) وتم اختيار اللاعب محمد الملفوح أفضل لاعب في المباراة من فريق رام الله.
في صالة أبو يوسف النجار ولصالح مجموعة أندية خان يونس ورفح، فوز فريق جنين على فريق القدس بهدف نظيف أحرزه اللاعب عمر أبو عبيدة، ونال نفس اللاعب جائزة أفضل لاعب بالمباراة.
كما فازت الرملة على اللد بنتيجة ( 1/2) سجل للرملة عيد العكاوي الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة وتامر مكرم، بينما أحرز لفريق اللد شرف حسنين، أدار اللقاءات طاقم تحكيم مكون من خالد أبو الخير ومحمد النبريص ومحمد الغول.
 

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