اجراء عملية دقيقه لاستئصال ورم لطفل في السادسة من عمره

غزة- وكالة الرأي

أجرى الطاقم الطبي برئاسة د.محمد كلوب استشاري جراحة الأوعية الدموية و الجراحات الدقيقة بمستشفى غزة الأوروبي، عملية جراحية لطفل لم يتجاوز السادسة عشر كان يعاني من وجود ورم بالرقبة و ضيق في التنفس و صعوبة في الأكل.

وأوضح د.كلوب أنه و بعد التشخيص تبين وجود ورم حميد و متداخل في الشرايين و الأوردة والأعصاب و ضاغط على الحنجرة و القصبة الهوائية( كتلة دموية لمفاوية)، حيث تم استكشافها و تحييدها جراحيا عن الشرايين الرئيسية( الشريان السباتي) و الوريد المجاور وأحد الأعصاب الرئيسية التي تصل الى القلب و الحجاب الحاجز ثم إزالة هذا الورم بالكامل على مدار ثلاث ساعات و نصف.

ويشير الى أن المريض مكث في المستشفى ثلاثة أيام وخرج في اليوم الرابع بصحة جيدة بدون أي مشاكل في الأعصاب الطرفية.

وفى سياق أخر، أجرى د.كلوب عملية جراحية لشاب في الثلاثين من عمره يعاني من أثار جلطة وريدية عميقة ( تورم شديد في الساق الأيسر وألام شديدة عند المشي و دوالي ثنائية شديدة ناتجة عن أثار الجلطة الوريدية العميقة).

وأفاد أن المريض خضع لعملية جراحية تم فيها اصلاح الصمام للوريد الفخذي الرئيسي ووضع حلقة خارجية ضاغطة لمنطقة الصمام حتى يعمل الصمام بشكل متناسق مع الشهيق والزفير، وخرج المريض بعد خمسة أيام بصحة جيدة حيث خفت حدة التورم في ساقه كما خفت حدة الألآم و سيتم إزالة الدوالي بشكل مجدول.

واعتبر د.كلوب هذه العمليات من العمليات النادرة و تم القاء محاضرة فيها لجمعية العرب في القاهرة في فبراير الماضي أذهلت الحضور.

