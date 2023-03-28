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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية

28 آذار / مارس 2023 11:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الأغوار المحتلة  - وكالة الرأي:

أقام مستوطنون مؤخرا، بؤرة استيطانية جديدة، في الجهة الشرقية من سهل البقيعة في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات: مجموعة من المستوطنين قاموا قبل أكثر من أسبوع بوضع حظيرة صغيرة ومجموعة من الأبقار في منطقة "الحنو" الواقعة في الجهة الشرقية من سهل البقيعة، ثم قاموا أمس بإقامة ثلاث حظائر "بركسات" في المنطقة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية.

وأضاف بشارات، في تصريحات صحفية: مساحة الأراضي التي من المتوقع أن تستولي عليها البؤرة بشكل كامل تقدر بحوالي 1800 دونم، علما أن هذه الأراضي مملوكة لمواطنين من بلدة طمون.

وأوضح أن المستوطنين الذين أقاموا هذه البؤرة نفذوا اعتداءات على الرعاة في وقت سابق، حيث قاموا قبل يومين بملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أحدهم في الرأس، جراء ضربه بالعصي.

يذكر أن المستوطنين أقاموا أكثر من خمس بؤر استيطانية جديدة في منطقة الأغوار الشمالية خلال أقل من عشرة أعوام، وتعد هذه البؤر من أشكال الاستيطان الرعوي الذي يستولي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والرعوية في الأغوار، ويغلقها بشكل كامل أمام المواطنين والرعاة ويحرمهم من استغلالها.

 

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