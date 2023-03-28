وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تصدر الإحصائية الأسبوعية لحركة المعابر وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تضبط وتتلف 120 دجاجة مريضة وكالة الرأي الفلسطينية جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد عمير لولح وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تضبط 2470 قطعة مفرقعات شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط 1500 لتر عصير مخالف بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية حقائق وأرقام عن مرضى السرطان في غزة خلال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية المؤتمر الشعبي يدين منع الاعتكاف بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يتفقد سير العمل بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية أحكام قضائية بحق 3 مدانين بحيازة مواد مخدّرة
أخبار » الأخبار الحكومية

"مباحث التموين" تضبط 1500 لتر عصير مخالف بخانيونس

28 آذار / مارس 2023 12:56

b7385a95-9e20-4345-82b9-0446e17dabac
b7385a95-9e20-4345-82b9-0446e17dabac

غزة- وكالة الرأي 

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خانيونس 1500 لتر عصير مخالف للمواصفات لدى أحد التجار، وذلك خلال جولة تفتيشية برفقة الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد على المحلات التجارية والأسواق بالمحافظة.

وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مباحث التموين في إطار المتابعة المستمرة للأسوق والمحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في محافظة خانيونس الرائد بلال أبو جزر أنه تم تحرير محضر ضبط للكمية المذكورة وإتلافها، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

ونوه إلى أن مباحث التموين أحالت ملف القضية إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعية حول الأمن الرقمي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟