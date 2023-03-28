"مباحث التموين" تضبط 1500 لتر عصير مخالف بخانيونس

غزة- وكالة الرأي

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خانيونس 1500 لتر عصير مخالف للمواصفات لدى أحد التجار، وذلك خلال جولة تفتيشية برفقة الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد على المحلات التجارية والأسواق بالمحافظة.

وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مباحث التموين في إطار المتابعة المستمرة للأسوق والمحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في محافظة خانيونس الرائد بلال أبو جزر أنه تم تحرير محضر ضبط للكمية المذكورة وإتلافها، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

ونوه إلى أن مباحث التموين أحالت ملف القضية إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية .