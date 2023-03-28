بلدية رفح تضبط وتتلف 120 دجاجة مريضة

غزة - وكالة الرأي:

ضبطت طواقم التفتيش الصحي ببلدية رفح 120 دجاجة مريضة وهزيلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأتلفتها.

جاء ذلك ضمن جولات التفتيش والرقابة المستمرة على أسواق المدينة ومحلاتها التجارية، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية أ. أكرم بارود أن كميات الدجاج المضبوطة تم إتلافها في محطة جمع النفايات غرب المدينة وفق الأصول.

وأشار إلى أنه تم ضبط 70 دجاجة مريضة، يوم أمس الاثنين، في حين تم ضبط 50 دجاجة مريضة اليوم الثلاثاء في سوق رفح المركزي، خلال جولات طواقم التفتيش الصحي المستمرة، في إطار الجهود المبذولة لمتابعة وضبط أسعار المواد الأساسية ولتعزيز السلامة الغذائية، وحفاظًا على صحة المواطنين.

ولفت بارود إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الطواقم التفتيشية ستواصل حملاتها المنظمة، مشيرًا في الوقت ذاته أنها كثفت جهودها في متابعة الأسواق والمحلات التجارية مع دخول شهر رمضان.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة، على الرقم المجاني 115 أو إبلاغ الطواقم العاملة في الميدان.