الاحتلال يهدم منشأة تجارية غرب سلفيت

سلفيت - وكالة الرأي:

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، منشأة تجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية اليوم، أن ثلاث جرافات ترافقها دوريات الاحتلال اقتحمت منطقة النشر غربي البلدة وهدمت منشأة تجارية تعود ملكيتها للشقيقين حمادة وعلي شلوف، بزعم قربها من الجدار الفاصل المقام على أراضي المواطنين.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين ما تسبب بحالات اختناق بين صفوف المواطنين.

كما أصيب مواطن برضوض نتيجة اعتداء الجنود عليه بالضرب ونقل بسيارة إسعاف.

وأشارت المصادر إلى أن المنشأة تبلغ مساحتها 350 مترًا وأبلغ الاحتلال أصحابها شفهيًا قبل أسبوعين بنيتها هدمها خلال أيام.

وقالت إن الاحتلال يشن حملة ضد المواطنين وممتلكاتهم ببلدة دير بلوط، تشمل توزيع عشرات الاخطارات وهدم عدد من المنشآت.