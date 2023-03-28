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أوقاف غزة تعقد سلسلة مجالس إفتاء بعنوان (بين السائل والفقيه)

28 آذار / مارس 2023 05:06

أوقاف غزة تعقد سلسلة مجالس إفتاء
أوقاف غزة تعقد سلسلة مجالس إفتاء

غزةوكالة الرأي:

عقد قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف غزة سلسلة مجالس إفتاء بعنوان (بين السائل والفقيه) في المساجد المركزية بالمحافظة؛ وذلك للإجابة على الفتاوى الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

بدوره أكّد رئيس القسم م. محمد قنيطة على أهمية المجالس في زيادة الوعي والمعرفة للسائل، والبعد عن الأخطاء في المسائل الفقهية، وزيادة الوعي الديني لهم، مشيرًا إلى أن المجالس عُقدت بعد صلاة الجمعة في المساجد المركزية؛ نظرًا للحضور الأكبر للمصلين.

مشيدًا بجهود لجنة الإفتاء في مبادرتهم الطيبة، ودورها الفعال في بيان الأحكام الشرعية، وزيادة التوعية الفقهية عند الناس.

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