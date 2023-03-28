حماس تدين استمرار اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

دانت حركة حماس استمرار اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وأدائهم طقوساً تلمودية في باحاته، وآخرها ما أعلنت عنه ما تسمى بـ"جماعات الهيكل"، عن اتفاقها مع شرطة الاحتلال بتمديد ساعات اقتحامها الصباحية للمسجد في محاولة لتكريس التقسيم الزماني.

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها في القدس محمد حمادة، أنّ مخططات الاحتلال الخبيثة، والتي تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى المبارك وفرض السيادة عليه، لن تستطيع أن تغيّر معالم التاريخ أو طمس هويته الإسلامية.

وشددت على أن مخططات الاحتلال ستصطدم بإرادة شعبنا الفلسطيني الحرّة الرافضة للاحتلال والمتمسّكة بإسلامية الأقصى وعروبة القدس.

ودعت أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مزيد من شدّ الرحال إليه والاعتكاف فيه، إحياءً لشعائرنا الإسلامية ورفضاً للاحتلال ولآلة التزييف الإسرائيلية.