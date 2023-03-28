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الاحتلال يعتقل شاباً من مدينة قلقيلية

28 آذار / مارس 2023 08:41

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الضفة المحتلة- وكالة الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء مسكاوي في العشرينات من عمره، أثناء مروره عبر حاجز عسكري مفاجئ قرب قرية صرة جنوبي غربي نابلس.

المصدر: وكالات

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