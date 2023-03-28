"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

غزة- وكالة الرأي

انتخبت الجمعية العمومية لمنتدى الإعلاميين الفلسطينيين مجلس إدارة جديد للمنتدى لدورة 2023-2026.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الدوري للجمعية العمومية، أمس الاثنين 27 مارس 2023، في مدينة غزة، والذي شهد مناقشة وإقرار التقريرين المالي والإداري لعام 2022، بحضور مندوب وزارة الداخلية.

ويرأس مجلس الإدارة الجديد الصحفي ياسر أبو هين، ويضم الصحفي ياسر البنا نائبًا، والصحفي أحمد الكومي أمينًا للسر، والصحفي حمزة مشتهى أمينًا للصندوق، وبعضوية كلًا من الصحفيين أحمد أبو دياب وأحمد عجور ورنا الشرافي.

وشكر أبو هين أعضاء مجلس الإدارة السابق وفريق العمل في المنتدى على ما قدموه من إنجازات خلال الدورتين الماضيتين للمنتدى.

كما شكر اللجنة الانتخابية وأعضاء الجمعية العمومية على تفاعلهم الدؤوب؛ متعهداً بأن يواصل مجلس الإدارة الجديد جهود المجلس السابق، وينطلق في دورته الجديدة ببرامج جديدة تعكس اهتمام واحتياج جموع الاعلاميين.

وكان اجتماع الجمعية العمومية بدأ بإعلان تحقق النصاب القانوني بمشاركة 28 عضوًا من أصل 37 عضوًا، وبكلمة ترحيب من رئيس مجلس إدارة دورة 2020_2023 د. خضر الجمالي بأعضاء الجمعية العمومية.

وشكر الجمالي تفاعل الحضور واهتمامه، وقال إن المنتدى يسعى بكل جدّ واجتهاد ليكون مؤسسة رائدة في خدمة الإعلاميين، والدفاع عن الحريات الإعلامية.

وتأسس منتدى الاعلاميين عام 2007، كهيئة إعلامية بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، وميدان عمله الأساسي هو الإعلام والتنمية في فلسطين.

ويتابع المنتدى ويرصد الانتهاكات ضد الصحفيين على الصعيدين الإسرائيلي والداخلي، ويوثقها، ويصدر مواقف بشأنها إلى جانب التحرك عبر كافة الأطر لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لها.