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الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة أسير في نابلس

28 آذار / مارس 2023 10:21

الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة أسير في نابلس - صورة من الأرشيف
الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة أسير في نابلس - صورة من الأرشيف

نابلس- وكالة الرأي

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قراراً بهدم منزل عائلة الأسير أسامة الطويل (22عاما) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأمهلت سلطات الاحتلال عائلة الأسير الطويل، حتى يوم الأحد المقبل لتقديم اعتراض على القرار.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت العائلة بهدم المنزل، ومنحتها فرصة للاستئناف على الإخطار أمام المحاكم الإسرائيلية.

وتتهم قوات الاحتلال الأسير الطويل بتنفيذ عملية إطلاق النار صوب حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس، بتاريخ 11/10/2022؛ التي أدت إلى قتل الجندي عيدو باروخ.

المصدر: وكالات

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