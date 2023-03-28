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"الخارجية" تحذّر من مخاطر "حرس بن غفير" على ساحة الصراع

28 آذار / مارس 2023 10:26

رام الله- وكالة الرأي

 حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين من مخاطر قرارات ما يسمى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب شعبنا وحقوقه.

وأضافت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه بعد قرارات "الكابنيت" الاستعمارية الاستيطانية وشرعنة عديد البؤر العشوائية، وإلغاء ما يسمى "خطة الانفصال"، يتفق نتنياهو مع بن غفير على تشكيل ميليشيا تحت إمرته تحت مسمى "الحرس الوطني"، ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات".

وتابعت أن تشكيل هذه الميليشيا يثير عديد المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم، خاصة وأن فاشية بن غفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة بالأساس ضد شعبنا.

وأكدت "الخارجية" أن إطلاق نتنياهو يَد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرّب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.

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