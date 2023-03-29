وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسباب صحية تجعل تقليل الملح ضرورة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملات دهم واعتقالات واسعة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية 7 طرق لإنقاص الوزن بدون ممارسة الرياضة.. أبرزها السيطرة على التوتر وكالة الرأي الفلسطينية علامات تحذير تدل على أن لديك نقص فيتامين ب 12 وكالة الرأي الفلسطينية 5 أطعمة يجب إضافتها لمائدة الإفطار فى رمضان.. منها السبانخ وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية نتائج اليوم الثاني من بطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية "الخارجية" تحذّر من مخاطر "حرس بن غفير" على ساحة الصراع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

29 آذار / مارس 2023 09:18

رام الله - وكالة الرأي :

دائرة الأرصاد الجوية، ان يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.

الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صافٍ وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟