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برعاية الأعلى للرياضة والثقافي الماليزي

نتائج اليوم الثاني من بطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم

29 آذار / مارس 2023 09:20

نتائج اليوم الثاني من بطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم
نتائج اليوم الثاني من بطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم

غزة - وكالة الرأي

عاشت الجماهير في مدينة غزة ومخيم النصيرات ليلة أخرى من أجواء المنافسة خلال متابعة مباريات بطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي تقام برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمركز الثقافي الماليزي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، مساء أمس الثلاثاء.

وتألق نجوم الأندية في تقديم أداء جميل أضفى المزيد من الإثارة على البطولة التي تنطلق يوميا بعد صلاة التراويح.
وجاءت نتائج اليوم على النحو التالي:
محافظة غزة ( صالة سعد صايل)
فوز تل الربيع على بيسان (4/5)
سجل لفريق تل الربيع سليمان العبيد  "هدفين"، وهدف لكل من أحمد لبد، حازم أبو شنب، محمد الدلو، بينما سجل لفريق بيسان محمد بلح "هدفين" وهدف لكل من محمد أبو ناجي وعمر بلح، وحصل لاعب فريق تل الربيع أحمد لبد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

في المباراة الثاني تفوق فريق طبريا على فريق عكا بنتيجة (3/6)، سجل لفريق طبريا محمد الحمامي "هدفين" وتامر أبو فارس "هدفين" وهدف لمحمد الكحلوت وهدف ذاتي عن طريق محمد شبير.
بينما سجل لفريق عكا محمد أبو عودة، خالد هنية، حمادة صالح
نجم المباراة كان حارس فريق طبريا إبراهيم الكويفي
حكام المباريات 
محمد الحسني، إبراهيم الشيخ خليل، محمود الصواف.

محافظة الوسطى (صالة نادي خدمات النصيرات)
تعادل فريقا نابلس وبيت لحم بنتيجة (1/1)، سجل لبيت لحم أحمد الكرنز، وسجل لنابلس  محمود خليفة، وحصل محمد أبو عمران من فريق نابلس على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

كما تفوق فريق الناصرة على فريق الخليل (1/2) سجل للناصرة  جلال أبو يوسف ومهند مصلح، وللخليل خيري مهدي، وحصل حارس مرمى فريق الناصرة علي الحواجري على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
حكم المباريات عبد الرحمن زقوت وبدر العطار ومحمد أبو زر.

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