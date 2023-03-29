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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة والقدس

29 آذار / مارس 2023 09:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة الغربية - وكالة الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 12 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت ريما غرب رام الله المواطنين: علي الريماوي، ووهبي الريماوي.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من نابلس كلا من: عبد الله قاسم أبو صافي، وعنان السوداني، وعبد الله عمار فرج، فيما اعتقلت من جنين المواطن قصي نزار معالي، ومن أريحا محمود أبو جاموس.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت من القدس كلا من: جهاد شادي بشارة، محمد شادي بشارة، عبد الرحمن رامي حجازي، عبد أشرف زحايقة، وعبد الله محمد حجازي.

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