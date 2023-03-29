هاتف بقدرات فائقة يشحن بطاريته خلال 10 دقائق!

من بين أبرز الهواتف الذكية التي ظهرت هذا العام كان هاتف Realme GT Neo 5 240W الذي حصل على قدرات شحن فائقة لم تشهدها الأجهزة الذكية من قبل.

وأكثر ما يميز الهاتف الجديد هو نظام الشحن السريع الذي حصل عليه، والذي زود بشاحن سلكي باستطاعة 240 واط، يمكنه شحن بطارية بسعة 4600 ميلي أمبير في غضون 10 دقائق فقط.

وحصل الجهاز على هيكل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد، وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (2772/1240) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي 1400 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الجبار للهاتف نظام Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.



أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة مقربة وعدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: ixbit