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ميسي يحقق إنجازاً جديداً في فوز كبير للأرجنتين

29 آذار / مارس 2023 10:32

ميسي يحقق إنجازاً جديداً في فوز كبير للأرجنتين
ميسي يحقق إنجازاً جديداً في فوز كبير للأرجنتين

سانتياجو ديل إستيرو (الأرجنتين): تجاوز ليونيل ميسي حاجز مئة هدف مع الأرجنتين بطلة العالم عندما أحرز ثلاثة أهداف في الفوز 7-صفر على كوراساو في مباراة ودية لكرة القدم الليلة الماضية.

ووصل هداف الأرجنتين عبر العصور إلى الهدف رقم مئة عندما افتتح التسجيل بتسديدة منخفضة بعد 20 دقيقة.

وأبلغ ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الصحافيين “لن نتوقف عن الاحتفال مطلقا، وأعتقد أن هذا طبيعي وعن جدارة”.

وأضاف “أتمنى أن تكون هناك المزيد (من أهداف ميسي)، فهو يستحق كل المديح، ومن الرائع أن هذه الأهداف جاءت على الأراضي الأرجنتينية، فهذا يجعلها استثنائية”.

وعزز نيكولاس جونزاليز من تفوق صاحبة الأرض، قبل أن يضيف ميسي هدفه الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 33.

وبعد ذلك بدقيقتين صنع ميسي الهدف الرابع لزميله إنزو فرنانديز.

وأكمل اللاعب البالغ عمره 35 عاما الثلاثية قبل ثماني دقائق من الاستراحة ليصل إلى 102 هدف.

وهز البديل أنخيل دي ماريا الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ثم اختتم جونزالو مونتيل، الذي أحرز ركلة الترجيح الحاسمة أمام فرنسا في نهائي كأس العالم، الأهداف في الدقيقة 87

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