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اسكتلندا تهزم إسبانيا وتتصدر مجموعاتها في تصفيات يورو 2024

29 آذار / مارس 2023 10:35

اسكتلندا تهزم إسبانيا وتتصدر مجموعاتها في تصفيات يورو 2024
اسكتلندا تهزم إسبانيا وتتصدر مجموعاتها في تصفيات يورو 2024

اعتلى منتخب اسكتلندا صدارة المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، بعدما تغلب على ضيفه الإسباني 2 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

ويدين المنتخب الاسكتلندي بفضل كبير في الفوز للاعبه سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين السابعة و51 .

واحتل منتخب اسكتلندا بذلك صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، حيث كان قد افتتح مشواره بالفوز على نظيره القبرصي 3 / صفر يوم السبت الماضي.

أما المنتخب الاسباني، فقد تراجع إلى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط كان قد حصدها بالفوز في الجولة الأولى على نظيره النرويجي 3 / صفر.

وفي المجموعة نفسها، استهل منتخب جورجيا مشواره في التصفيات بالتعادل مع نظيره النرويجي 1 / 1 في وقت سابق اليوم.

وعلى ملعب “باتومي أرينا” في جورجيا، افتتح المنتخب النرويجي التسجيل بهدف للاعب ألكسندر سورلوث في الدقيقة 15 ثم سجل جيورج ميكوتادزي هدف التعادل لجورجيا في الدقيقة 61 .

وحصد منتخب جورجيا بذلك نقطة من أول مباراة له في المجموعة الأولى بالتصفيات، كما حصد منتخب النرويج أول نقطة له.

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