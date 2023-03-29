منتخب المغرب يتعادل مع بيرو سلبيا والكويت تهزم طاجيكستان وديا

تعادل المنتخب المغربي مع منتخب بيرو سلبيا في مباراة كرة القدم الودية،التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاء التعادل السلبي بعد أيام من الفوز التاريخي للمغرب على المنتخب البرازيلي، حيث تغلب عليه 2 / 1 مساء السبت في مباراة ودية أخرى.

ويأتي خوض المنتخب المغربي للمباريات الودية في ظل ضمان تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وفي مباراة ودية أخرى أقيمت اليوم، تغلب المنتخب الكويتي على منتخب طاجيكستان 2 / 1 على ملعب استاد جابر الدولي.

وتقدم المنتخب الكويتي بهدفين سجلهما بدر طارق وشبيب الخالدي في الدقيقتين التاسعة و61 ثم رد منتخب طاجيكستان بهدف وحيد سجله أليشر خليلوف في الدقيقة 90 .

(د ب أ)