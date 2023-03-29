التعاون الإسلامي تدعو لوقف اعتداءات الاحتلال على الأقصى

غزة- وكالة الرأي

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لـ "وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى"، مؤكدة أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأدانت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان ، مساء الثلاثاء "بشدة اقتحام المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار اعتداءاتهم اليومية على المواطنين الفلسطينيين"، معتبرة "هذا التصعيد الخطير اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

المصدر: د ب أ