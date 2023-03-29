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رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

29 آذار / مارس 2023 11:16

منظمات إسلامية تدين اقتحا
منظمات إسلامية تدين اقتحا

غزة- وكالة الرأي

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأربعاء، الاقتحام العبثي الذي نفَّذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة.

وندَّدت الرابطة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم - بهذا التصعيد الخطِر الذي يمسُّ حرمةَ المقدسات الإسلامية، ويمثِّل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.

وأكدت أهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الممارسات التي تقوِّض فُرَص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّدةً التأكيد على أهمية حلِّ قضية الشعب الفلسطيني، التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية المُلحّة والمؤلمة.

وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام مستوطنين المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار اعتداءاتهم اليومية على المواطنين الفلسطينيين، وعدت هذا التصعيد الخطير اعتداءً على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر:أ ش أ

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