وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تمهل المتهم العزايزة عشرة أيام لتسليم نفسه وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية برفح تُنهـي عددًا من الخلافات المالية وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح مبادرة ثقافية لتفعيل المسرح في الجامعات والكليات بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 3923 قطعة مفرقعات شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تنفذان جولة مشتركة على الأسواق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية تصدر تقريرها الإسبوعي وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش مع الصليب الأحمر تطوير الخدمات الجراحية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2495) الأربعاء 29مارس 2023 وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تشرع بعقد الاختبارات التدريبية لطلبة الثانوية العامة
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة يُنظم مسابقة القراءة باللغة الإنجليزية للصف العاشر

29 آذار / مارس 2023 12:30

338000565_190134313755219_713604882985853971_n
338000565_190134313755219_713604882985853971_n

غزة- وكالة الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، مسابقة القراءة باللغة الإنجليزية لطلبة الصف العاشر في مدارس المديرية(بنين وبنات).

وتهدف المسابقة التي يشرف عليها قسم الإشراف التربوي إلى تسليط الضوء على مهارة القراءة وتشجيع الطلبة على ممارستها.

وحضر افتتاح المسابقة وفعالياتها التي عقدت في مركز التدريب التربوي د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب التربوي، د. عائد النحال مسير قسم الإشراف التربوي، و مشرفي مبحث اللغة الإنجليزية ومتابعي المسابقة أ. أشرف كحيل، أ. حسن عابد، أ. محمد نصار، أ. إيمان شمالي، أ. فاتن حمد.

ومرت المسابقة بمرحلتين الأولى داخلية للمدارس، حيث عقدت المدارس مسابقات داخلية تم من خلالها ترشيح ثلاثة طلبة للمنافسة في المسابقة على مستوى المديرية.

وبين عامر  أن المديرية تنظم هذه الدورات لتطوير قدرات الطلبة في اللغة الإنجليزية ليكون لهم المستقبل الزاهر في مجتمعهم، شاكراً قسم الإشراف والقائمين على المسابقة  لجهودهم العظيمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟