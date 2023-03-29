تعليم شرق غزة يُنظم مسابقة القراءة باللغة الإنجليزية للصف العاشر

غزة- وكالة الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، مسابقة القراءة باللغة الإنجليزية لطلبة الصف العاشر في مدارس المديرية(بنين وبنات).

وتهدف المسابقة التي يشرف عليها قسم الإشراف التربوي إلى تسليط الضوء على مهارة القراءة وتشجيع الطلبة على ممارستها.

وحضر افتتاح المسابقة وفعالياتها التي عقدت في مركز التدريب التربوي د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب التربوي، د. عائد النحال مسير قسم الإشراف التربوي، و مشرفي مبحث اللغة الإنجليزية ومتابعي المسابقة أ. أشرف كحيل، أ. حسن عابد، أ. محمد نصار، أ. إيمان شمالي، أ. فاتن حمد.

ومرت المسابقة بمرحلتين الأولى داخلية للمدارس، حيث عقدت المدارس مسابقات داخلية تم من خلالها ترشيح ثلاثة طلبة للمنافسة في المسابقة على مستوى المديرية.

وبين عامر أن المديرية تنظم هذه الدورات لتطوير قدرات الطلبة في اللغة الإنجليزية ليكون لهم المستقبل الزاهر في مجتمعهم، شاكراً قسم الإشراف والقائمين على المسابقة لجهودهم العظيمة.