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العدل تدرب طاقم الطب الشرعي على البرنامج الإلكتروني

29 آذار / مارس 2023 12:37

العدل تدرب طاقم الطب الشرعي على البرنامج الإلكتروني
العدل تدرب طاقم الطب الشرعي على البرنامج الإلكتروني

غزة- وكالة الرأي

شرعت دائرة الحاسوب والمعلومات بوحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل، بتدريب موظفي الإدارة العامة للطب الشرعي على استخدام البرنامج الإلكتروني الجديد الخاص بالطب الشرعي.

وقال م. محمد طلعت مشتهى مدير دائرة الحاسوب الوزارة أن البرنامج يقدّم خدمة لموظفي الطب الشرعي ويأتي في إطار تعزيز خطة التحول الرقمي التي اتبعتها الوزارة بأتمتة العمل، ويهدف البرنامج لتمكين موظفي الطب الشرعي من إدخال البيانات العدلية المرتبطة بها إلكترونياً.

فيما قامت المبرمجة م. مي صيام بإعداد البرنامج بشكل كامل، وتدريب الموظفين عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ قريباً، مشيرةً إلى أنها تقوم بإنشاء برنامجاً إلكترونياً متكاملاً مما يساهم في أتمته كاملة لمراحل العمل كافة وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

وأضافت بأن ذلك يأتي انطلاقاً من ضرورة التطوير والتحديث المستمر والمطلوب على البرامج الإلكترونية ولتيسير تبادل المعلومات وتصديرها للجهات المختصة مع عدم تكرار البيانات وإهدار الوقت والجهد في إدخالها أكثر من مرة.

وقدمت دائرة الحاسوب بالوزارة عدداً من البرامج الإلكترونية للإدارات والوحدات العاملة بالوزارة وذلك استمراراً في عملية التحول الرقمي.

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