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حماس تدعو للمشاركة في فعاليات ذكرى يوم الأرض

29 آذار / مارس 2023 01:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي :

أهابت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بجماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الفعالية الجماهيرية المركزية غداً الخميس بعد صلاة الظهر على الحدود الشرقية الزائلة (أرض ملكة) إحياء لذكرى يوم الأرض وتأكيدا على حق شعبنا في أرضه.

وقال الناطق باسم الحركة د. عبد اللطيف القانوع الأربعاء: "إن إحياء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده ذكرى يوم الأرض يؤكد تشبثه بأرضه واستعداده للدفاع عنها، ويعبر عن وحدة الأرض الفلسطينية وحتمية العودة لها".

وأكد أن شعبنا الفلسطيني موحد على أرضه خلف المقاومة وكل محاولات تغيير هوية الأرض أو تهويدها لن تمر، مشددا على أن شعبنا ومقاومته سيواصل المقاومة بكل الوسائل ضد الاحتلال الصهيوني حتى دحره عن كامل أراضينا المحتلة.

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