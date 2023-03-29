كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً

14:30بحر يدعو لموقف عربي إٍسلامي موحد للتصدي لسياسات الاحتلال

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟