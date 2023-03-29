كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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29 آذار / مارس 2023 03:06
غزة - وكالة الرأي :
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس.
ودعت المسافرين للتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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