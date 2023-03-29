تنظيم حملة لإطلاق سراح الأسير وليد دقة

الضفة المحتلة- الرأي:

أُطلقت، اليوم الأربعاء، حملة لإطلاق سراح الأسير والمفكر وليد دقة (60 عاما)، ابن مدينة باقة الغربية.

أعلنت عائلة الأسير والمفكر وليد دقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، عن حملة للمطالبة بإطلاق سراحه، حيث يواجه دقة وضعًا صحيًا خطيرًا، بعد أن تم الكشف في كانون الأول/ ديسمبر 2022، عن إصابته بسرطان نادر يُصيب نخاع العظم، ويُعرف بالتّليف النّقوي وهو مرض يُصيب نخاع العظم.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أنه "لا يزال الأسير دقة تحت الحراسة المشددة في مستشفى (برزيلاي) في مدينة عسقلان على أجهزة التنفس الاصطناعي، بعد تدهور عمل أجهزته الحيوية، وخاصة الكلى والرئتين ونقص نسبة الدم".

وناشد منظمو الحملة بالقول "شاركوا من أجل حرّيّة وليد وكافة أسرانا الأحرار، عبر رابط الصفحة الخاصة بالحملة".