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طالع أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية

29 آذار / مارس 2023 06:40

غزة- الرأي:


عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وباركت اللجنة جهود إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد، داعية للمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية المنوي تنظيمها بقطاع غزة، وحيت اللجنة جماهير شعبنا بالداخل المحتل الذين دشنوا بهبتهم في مثل هذا اليوم عام ١٩٧٦م مرحلة مهمة من مراحل صراعنا مع الاحتلال.

وأكدت اللجنة على ضرورة بقاء يوم الأرض كمناسبة وطنية راسخة في أذهان الأجيال الفلسطينية المتعاقبة، ووجهت كافة المؤسسات الحكومية لإحياء المناسبة بفعاليات متعددة، وتوفير مقومات إنجاح كافة الفعاليات الوطنية المنظمة لإحياء هذه المناسبة.
  
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر إجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، البنية التحتية، الشؤون الاقتصادية، شؤون الأراضي الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.


وقررت اللجنة ما يلي:
صرف مبلغ مالي قبيل عيد الفطر السعيد لأسر شهداء عدوان 2014م.

تخصيص قطع أرضي لإنشاء مدرستين في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى.

تخصيص أرض لإنشاء مقبرة في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى.

تكليف وزارة الاقتصاد الوطني وجهات الاختصاص الأخرى، بتكثيف جهودها لمتابعة حالة أسواق قطاع غزة خلال شهر رمضان.

إقرار توصيات تقرير الواقع المائي في قطاع غزة.

تعزيز عدد الموظفين العاملين في منطقة مركز الوقود.

زيادة أعداد عقود المياومة الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

اعتماد توفير عدد من الموظفين لصندوق النفقة.
 

المكتب الإعلامي الحكومي
29 مارس 2023م

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