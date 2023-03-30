نابولي يتطلع لتجاوز عقبة ميلان وقطع خطوة جديدة نحو اللقب

في مواجهة قد تصبح حاسمة في تحديد هوية بطل الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، يلتقي نابولي المتصدر مع ميلان صاحب المركز الرابع مساء الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويسير نابولي بخطى ثابتة على الطريق نحو حصد لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى له منذ موسم 1989-1990، إذ ينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، متفوقا بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، وبفارق 21 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، و23 نقطة عن ميلان صاحب المركز الرابع.

وستكون مباراة نابولي مع ميلان بمثابة بروفة للمواجهة الإيطالية الخالصة التي ستجمع بينهما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يومي 12 و18 نيسان/ أبريل المقبل.

ولم يخسر نابولي سوى مرتين فقط هذا الموسم، مقابل 23 انتصارا وتعادلين، ومنذ الهزيمة أمام لاتسيو مطلع الشهر الجاري، سجل نابولي انتصارين متتاليين بالدوري الإيطالي، كما حجز مقعده في دور الثمانية الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وحقق نابولي عشرة انتصارات في آخر 11 مباراة وبلغ متوسط تسجيله، هدفين في المباراة الواحدة.

وتضم قائمة المصابين في ميلان جونيور ميسياس، في الوقت الذي انتهى فيه إيقاف المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة جياكومو راسبادوري ودييغو ديم ودافيدي مارفيلا مع نابولي.

ويتطلع ميلان لاستعادة اتزانه، حيث لم يذق طعم الفوز في آخر أربع مباريات ويسعى لمصالحة جماهيره بعد خسارته المفاجئة على ملعب أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من الدوري المحلي.

وأصبح ميلان في أمسّ الحاجة للفوز على نابولي لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي بهدف التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 48 نقطة لكن نقطة واحدة فقط تفصله عن روما صاحب المركز الخامس وثلاث نقاط عن أتلانتا صاحب المركز السادس.

وبعيدا عن الصراع على القمة، تخوض الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة، مواجهات غاية في الصعوبة في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي.

ويلتقي كريمونيزي متذيل الترتيب برصيد 13 نقطة مع ضيفه أتلانتا يوم السبت كما يلتقي سامبدوريا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة مع مضيفه روما يوم الأحد، في الوقت الذي يخرج فيه فيرونا صاحب المركز الثالث من القاع برصيد 19 نقطة لملاقاة يوفنتوس يوم السبت.

ويستهدف إنتر ميلان حامل اللقب استعادة اتزانه بعد خسارته أمام سبيزيا ثم يوفنتوس في آخر مباراتين، لكنه تأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي إنتر ميلان مع ضيفه فيورنتينا مساء السبت، لكنه قد يفتقد لجهود نجمه التركي هاكان كالهانوغلو بسبب الإصابة.

ويخوض لاتسيو الوصيف مباراته أمام مضيفه مونزا مساء الأحد، بمشاعر متباينة، حيث نجح الفريق في الفوز على نابولي المتصدر، ثم تفوق على روما في ديربي العاصمة، لكن في الوقت ذاته خرج من دور الستة عشر لدوري المؤتمر الأوروبي على يد ألكمار الهولندي.

وفي مباريات أخرى، يلتقي يوم الأحد بولونيا مع أودينيزي وسبيزيا مع ساليرنيتانا ويلتقي يوم الاثنين إمبولي مع ليتشي وساسولو مع تورينو.

(د ب أ)