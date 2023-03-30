الجزائر تتوقع مشاركة 3500 رياضي من 22 دولة في دورة الألعاب العربية

تتوقع الحكومة الجزائرية مشاركة تزيد عن 3500 رياضي ورياضية يمثلون 22 دولة خلال دورة الألعاب العربية التي تستضيفها البلاد من الخامس إلى 15 تموز/يوليو 2023.

وأفاد بيان لمكتب الوزير الأول (رئيس الوزراء) بأن الحكومة استمعت اليوم الأربعاء، لعرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول التحضيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية بالجزائر.

وتوقع ذات المصدر مشاركة تزيد عن 3500 رياضي من 22 دولة عربية، سيتنافسون في 21 تخصص رياضي، لافتا إلى أن الدورة ستقام على مستوى 7 ولايات (محافظات) وهي: الجزائر العاصمة، وعنابة، وقسنطينة، ووهران، وتيبازة، والبليدة، وتيزي وزو.

كما أشار إلى تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية ووضع إطار تنظيمي خاص بما يضمن توافق وتنسيق جميع القطاعات والفاعلين، لإنجاح هذا الحدث الرياضي العربي الذي يصادف اختتام فعاليات الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، التي انطلقت منذ 5 تموز/يوليو 2022.

وأكد البيان أن احتضان الجزائر لهذه التظاهرة الرياضية العربية، يهدف لترسيخ وحدة الشباب العربي وتعزيز الصداقة بين الشعوب العربية وتكريس مبادئ الحركة الأولمبية العربية، خاصة بعد النجاح الكبير للقمة العربية التي انعقدت بالجزائر العام الماضي، وكذا التنظيم المحكم الذي عرفته ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران وكأس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم 2023.

يذكر أن الجزائر كانت استضافت دورة الألعاب العربية لأول مرة عام 2004.

(د ب أ)